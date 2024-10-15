افتتاح معرض أربيل الدولي الخامس للاستثمار العقاري

ويقام المعرض بالتنسيق مع حكومة اقليم كوردستان وهيئة الاستثمار التابعة للإقليم.ومن المتوقع ان يحضر المعرض مسؤولون حكوميون وقناصل وممثلي في أربيل وعدد آخر من الأعمال، وذلك بهدف تشجيع الاستثمار وتشجيع المستثمرين المحليين والأجانب على الاستثمار وعرض منتجاتهم وزيادة التجارة الداخلية في إقليم .وستقوم شركة "شو" لتنظيم المعارض والمؤتمرات بالأشراف عن المعرض تحت عنوان (2024 EXPO INVEST ESTATE REAL).ومن المتوقع ان يشارك في المعرض أكثر من 280 شركة محلية وأجنبية من مختلف لعرض أحدث مشاريعها.