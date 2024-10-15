تراجع طفيف.. شاهد موقع بغداد بين 120 مدينة اكثر تلوثا بالعالم

نيوز – محلي

كشف مؤشر (AQI) العالمي، تراجع للمرتبة الثالثة عالميا بشأن تلوث الهواء مقارنة مع 120 في العالم.

وسجلت نسبة تلوث 163 ملغرام/متر³ قبل على كلكتا الهندية والتي سجلت تلوثا وصل الى 165 ملغرام/متر³، ومدينة دكا في بنغلادش بمعدل 172 ملغرام/متر³.

ويعد مؤشر نوعية الهواء هو مقياس للحالة بالنسبة لمتطلبات نوع واحد أو أكثر من الكائنات الحيوية أو إلى حاجة أي إنسان أو غرض ما.

ومؤشرات نوعية الهواء أو (AQI) هي أرقام يتم استعمالها من قبل الوكالات الحكومية لتوصيف نوعية الهواء في مكان معين، فكلما ارتفعت قيمة هذه المؤشرات، تناسبت على نحو متزايد من السكان من المرجح أن تشهد آثارا صحية ضارة.

ويتطلب وجود تركيز ملوثات في الهواء لاستعمال هذه المؤشرات في الحسابات الالكترونية من شاشة أو نموذج.

وتستخدم المؤسسات الحكومية مؤشر نوعية الهواء (AQI) للتواصل مع العامة حول مقدار تلوث الهواء الحاصل في الوقت الحالي أو للتنبؤ بهذا المقدار.

وتزداد مخاطر الصحة العامة مع ارتفاع قيمة مؤشر نوعية الهواء، إذ يمتلك كل بلد مؤشرات جودة هواء خاصة به تتوافق مع مُختلف المعايير الوطنية لنوعية الهواء. بما في ذلك، مؤشر الصحة ونوعية الهواء (كندا)، ومؤشر تلوث الهواء (ماليزيا)، ومؤشر معايير التلوث (سنغافورة).

وتنشر نيوز جدولا للمدن الـ12 الاولى الاكثر تلوثا في العالم من اصل 120 اعتمدها المؤشر في تصنيفاته: