منظمة عالمية تمنح رئيس هيئة الإعلام والاتصالات "جائزة الريادة"

وتم منح الجائزة من قبل منظمة "سامينا" العالمية، وذلك خلال حفل رسمي أقيم بمدينة دبي، تقديراً للجهود الكبيرة التي بذلها المؤيد في تطوير قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في العراق، وتعزيز التحول الرقمي في البلاد، وفق بيان للهيئة.

وقال البيان "يأتي هذا التكريم احتفاءً بجهود المؤيد في قيادة مشاريع التحول الرقمي، وتشجيع الابتكار والريادة في مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، مما يسهم في تحقيق التنمية المستدامة وتعزيز الاقتصاد الرقمي في العراق".



يذكر أن منظمة سامينا للاتصالات تمثل تحالفا صناعيا إقليميا يمثل شركات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في جنوب آسيا، والشرق الأوسط، وشمال أفريقيا.



وتهدف المنظمة إلى تعزيز بين الشركات الأعضاء والحكومات، وتطوير بنية تحتية قوية للاتصالات، ودعم الابتكار في مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، كما تؤدي المنظمة دوراً محورياً في وضع سياسات واستراتيجيات تساهم في تعزيز التحول الرقمي في المنطقة.