توجيهات حكومية جديدة تخص التلوث في بغداد

أصدر عبد الشمري، الثلاثاء، توجييهات عدة لمعالجة التلوث في بغداد، منها إغلاق معامل الطابوق غير المجازة ومنع حرق النفايات.

وقالت الوزارة في بيان، "بناء على التوصيات الصادرة من مجلس الوزراء، وجه عبد الشمري، مديرية شرطة البيئة وبإسناد من قيادتي شرطة محافظة والرصافة، بإغلاق معامل الطابوق غير المجازة وكذلك منع حرق النفايات".

ونقل البيان عن الشمري تأكيده خلال اجتماع هيئة رأي الوزارة على "أهمية تطبيق التوصيات الصادرة عن مجلس الوزراء، التي شددت على تفعيل دور ومهام شرطة البيئة في معالجة المخلفات البيئية والحد من الفعاليات والأنشطة الملوثة واتخاذ الإجراءات القانونية بحق المخالفين، فضلا عن إيقاف فعاليات حرق النفايات في الطمر وخارجها وإخماد الحرائق الحالية بالتنسيق مع وزارة البيئة، وإجراء حملات أمنية دورية في جميع أشكال التلوث".

وشهد الاجتماع "التأكيد على تعزيز الجهد الاستخباري في المباحث البيئية لمتابعة جميع المخلفات البيئية التي تسجلها مديريات البيئة، من أجل إيقاف جميع مسببات تلوث الهواء في المناطق السكنية وخارجها".





وكان بحث، اليوم الثلاثاء، أوضاع البيئة العامة في عموم العراق، وعلى وجه الخصوص في مدينة بغداد، والمناطق الحضرية السكنية، ونظر في التقارير المرفوعة المتعلقة بالتلوث البيئي وتدني القراءات العلمية لنوعية الهواء، والمسببات التي تقف خلف هذه البيانات.

يشار الى رئيس الوزراء محمد شياع السوداني وجه، قبل أيام، بتشكيل لجنة متخصصة لدراسة حالة التلوث وتكرار انبعاث رائحة الكبريت المنتشرة في والمحافظات المجاورة وبيان أسبابها ومعالجتها.