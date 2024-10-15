تسع إصابات بحادث سير في أربيل

أصيب تسعة أشخاص، بحادث سير في محافظة .

وقال مراسل السومرية، إن حادث سير وقع على طريق گلي علي بيك في محافظة .

وأضاف مراسلنا أن الحادث تسبب بإصابة تسعة أشخاص بجروح في حصيلة أولية.