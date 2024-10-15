بأسماء الشوارع واتجاهاتها.. خارطة ازدحامات بغداد الان

وجاءت خارطة الازدحامات كالاتي:صعدة جسر الطابقين من جهة المصافيقطر الندى لغاية صعدة جسر الجادريةالقادسيةدمشق وشارع المنصور باتجاه ساحة الفارس تقاطع الزوراءنفق الزيتون لغاية جسر الجمهوريةنفق العلاوي وشارع النصر لغاية جسر الاحرارجسر الجمهورية مرور بطيء وجسر السنك ازدحامالرشيد6 العلاوي14 تموز من مجسر الشالجية الى نفق العلاويجسر ونفق باب المعظم وشارع وزارة وجميع شوارع الطبالشيخ عمرالشارع من نفق الباب الشرجي الى الكيلاني لغاية النهضة ازدحامبور سعيد ومجسر فلسطين ومجسر قرطبة لغاية نفق البابفلسطين من مجسرحماة الى مجسر فلسطينالبلديات بالتقاطع مع القدسالقناة امام صعدة محمد القاسم وبين الملجأ وزيونة