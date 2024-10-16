مع حلول ظلام اليوم وحتى مطلع الفجر.. أجزاء من العراق ستدخل بدوامة طقس متغير

وبحسب خرائط البروتوكول الأمريكي، فإن حالة ممطرة نهاية الثلث الأخير من الشهر الحالي وستكون شاملة لكافة مناطق العراق، فضلا عن توقعات بموجة أمطار نهاية الاسبوع في بعض مناطق شمال العراق، مع انخفاض الحرارة بداية او وسط الأسبوع القادم".وعلى المدى القريب، فمن المتوقع ان تتأثر الاقسام الشمالية من البلاد اعتباراً من ساعات متاخرة من مساء اليوم الاربعاء وحتى فجر بحالة من عدم الاستقرار الجوي، تكون ضعيفة الى متوسطة الشدة.وتأتي الحالة عن منخفض جوي يتركز فوق الاراضي التركية وبسبب وجود المرتفع الجوي العنيد فوق شبه الجزيرة وجنوب تكون فعالية المنخفض ضعيفة ومقتصرة فقط على الاقسام الشمالية، بحسب راصدين جويين.وستتأثر بهذا المنخفض محافظات أربيل ونينوى ودهوك وأجزاء من السليمانية وكركوك، حيث من المتوقع ان تشهد تساقط امطار رعدية مختلفة الشدة، مع وجود نسبة احتمال بسيطة بوصول الزخات الى شمال ديالى وصلاح الدين.اما درجات الحرارة، فابتداء من سيكون هناك انخفاض وتدريجي في جميع أجزاء بفعل كتلة هوائية باردة مرافقة للمنخفض الجوي، فيما تكون الرياح متقلبة ما بين شمالية غربية وجنوبية شرقية، لكن في نهاية الأسبوع تكون الرياح جنوبية شرقية ونشطة على فترات مما قد يودي الى تصاعد الغبار في العديد من مناطق البلاد.