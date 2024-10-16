توجه لإنشاء 10 مستشفيات أمراض نفسية.. 3 الاف مراجع شهرياً ببغداد والعراق لا يمتلك سوى 150 طبيبًا

وقال المستشار الوطني للصحة النفسية في الوزارة عدنان ياسين محمد إن "المستشفيات ستوزع بواقع 2 في البصرة، وواحد في كربلاء، وواحد في كل من على مساحة 16 دونما، والعاصمة بمنطقة الغزالية التي ستشهد بناء مجمع طبي متكامل للاضطرابات النفسية والمخدرات، فضلاً عن طلب تقدم به أحد أعضاء مجلس لبناء 4 مستشفيات بسعة 200 سرير في كل من كركوك، والسماوة، وواسط، وميسان، وحصلت الموافقة التخطيطية على ذلك.وأشار إلى جاهزية أحد المراكز التابعة للعتبة العلوية المقدسة للافتتاح في محافظة النجف، مبينا وجود قلة في الأطباء النفسيين في عموم البلاد، إذ لا يتعدى عددهم الـ150 طبيبا فقط، بسبب العزوف عن الالتحاق بهذا الفرع المهم في الطب، بحسب صحيفة الصباح الحكومية.وأوضح محمد، أن الآونة الأخيرة شهدت افتتاح الدراسات العليا في البوردين العراقي والعربي، وتوسيع مقاعد القبول لتتراوح بين 40 ـ 50 طالبا في الدراسات العليا، علاوة على وجود 170 طالبا، موزعين بين أربع مراحل، لحل مشكلة الشح في الأطباء النفسيين خلال المرحلة المقبلة.وأكد أن مابين 3 الاف و 3500 مراجع شهريا إلى مستشفى ابن رشد في يعانون من اضطرابات نفسية، مما يدل على أن ثقافة مراجعة الأطباء النفسيين موجودة، إلا أنها بحاجة إلى توعية أكثر من خلال وسائل الإعلام، منوهاً بأن عملية افتتاح المؤسسات التخصصية بالاضطرابات النفسية والتوعية، زادت عدد المراجعين.