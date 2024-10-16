انخفاض أعداد الإصابات بالحمى النزفية في العراق.. إحصائية جديدة

نيوز – محليات



سجَّلت دائرة البيطرة التابعة لوزارة الزراعة، انخفاضاً بأعداد الإصابات بالحمَّى النزفيَّة نتيجة استمرار عمليات الرشِّ وتغطيس الثروة الحيوانيَّة في والمحافظات.







وأضاف أنَّ الانخفاض جاء نتيجة استمرار عمليات رشِّ الحظائر وتغطيس المواشي والأبقار والجاموس وتوفير التخصيصات لشراء المُبيدات للقضاء على الوسيط الناقل (القراد).



ولفت إلى استمرار حملات الدوائر البيطريَّة مع الصحيَّة في والمحافظات منذ أيلول وحتى نهاية الشهر الحالي، وتشكيل فرق صحيَّة وعلاجيَّة وخلايا أزمة والتركيز على المحافظات الموبوءة بتكرار عمليات الرشِّ. وقال مدير قسم الوبائيات في دائرة البيطرة الدكتور صبري حسين، إنَّ الإصابات انخفضت خلال العام الحالي إلى (187) إصابة، وتُمثل ثلث العدد المسجَّل خلال العام الماضي الذي وصل إلى (500) إصابة، بينما وصل مجموع الوفيات إلى (26) حالة وفاة حتى الآن.وأضاف أنَّ الانخفاض جاء نتيجة استمرار عمليات رشِّ الحظائر وتغطيس المواشي والأبقار والجاموس وتوفير التخصيصات لشراء المُبيدات للقضاء على الوسيط الناقل (القراد).ولفت إلى استمرار حملات الدوائر البيطريَّة مع الصحيَّة في والمحافظات منذ أيلول وحتى نهاية الشهر الحالي، وتشكيل فرق صحيَّة وعلاجيَّة وخلايا أزمة والتركيز على المحافظات الموبوءة بتكرار عمليات الرشِّ.

وتابع حسين أنَّ والمديريات التابعة لها في المحافظات أخذت على عاتقها توفير اللقاحات والأدوية العلاجيَّة للحيوانات المصابة، داعياً القصّابين وأصحاب محال الجزارة إلى ضرورة ارتداء الكمّامة والكفوف عند التعامل مع المواشي، وتوعية المواطنين والمُربّين باتباع الإجراءات الوقائيَّة.



ونوَّه بقيام لجنة الرقابة والتفتيش التابعة للإشراف الصحّي على المجازر بالتعاون مع قسم الرقابة الصحيَّة في وزارة الصحَّة والبيئة وجهاز الأمن الوطني، والبلديات بحملات مشتركة على الأسواق المحليَّة ومحال بيع اللحوم بغية اتخاذ الإجراءات اللازمة ضدَّ المخالفين.