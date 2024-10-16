بكلفة 253 مليار دينار.. إدراج 7 مشاريع مجاري للتنفيذ في ديالى

نيوز – محليات



أعلن رئيس محمد شياع السوداني، اليوم الأربعاء، عن إدراج من مشاريع المجاري والصرف الصحي، للتنفيذ في عدد من أقضية ونواحي محافظة ديالى، بكلفة إجمالية 253.35 مليار دينار.



وبحسب جاءت تكلفة المشاريع على النحو الآتي:



■ مشروع مجاري قضاء المقدادية بكلفة 56.6 مليار دينار.



■ مشروع مجاري مركز قضاء بلدروز بكلفة 45.4 مليار دينار.



■ مشروع مجاري جلولاء بكلفة 44.1 مليار دينار.



■ مشروع مجاري قضاء خانقين بكلفة 40 مليار دينار.



■ مشروع مجاري بهرز بكلفة 28.5 مليار دينار.



■ مشروع مجاري بني سعد بكلفة 21.25 مليار دينار.



■ مشروع مجاري كنعان بكلفة 17.5 مليار دينار.

وبحسب جاءت تكلفة المشاريع على النحو الآتي:■ مشروع مجاري قضاء المقدادية بكلفة 56.6 مليار دينار.■ مشروع مجاري مركز قضاء بلدروز بكلفة 45.4 مليار دينار.■ مشروع مجاري جلولاء بكلفة 44.1 مليار دينار.■ مشروع مجاري قضاء خانقين بكلفة 40 مليار دينار.■ مشروع مجاري بهرز بكلفة 28.5 مليار دينار.■ مشروع مجاري بني سعد بكلفة 21.25 مليار دينار.■ مشروع مجاري كنعان بكلفة 17.5 مليار دينار.