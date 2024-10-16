الرصافة أكثر نقاءً من الكرخ.. تحليل مؤشر تلوث الهواء في بغداد

وتراوحت مستويات مؤشر تلوث الهواء في منذ الساعة السابعة مساء امس الثلاثاء وحتى ظهر اليوم بين 209 و278 كاعلى حد حيث يتغير المؤشر كل ساعة.لكن المؤشر فجر وصباح امس الثلاثاء وصل الى 590 بين الساعة السادسة والسابعة من صباح امس الثلاثاء، وهو ضمن تصنيف "الخطر"، مقارنة بتصنيف حالي اقل شدة يوصف بأنه "غير صحي للغاية".وبالمحصلة، بلغ متوسط مؤشر التلوث في حاليا 189 ما جعلها بالمركز الثاني بعد داكا عاصمة بنغلادش.لكن بتصنيف اعمق، فأن مقياس الهواء في السفارة وفي فندق سجلت مستويات بلغت 209، وهو مايعادل 134 مايكروغرام/ متر مكعب، لكن المقياس الموجود في جانب حاليا يبلغ 179 وهو مايعادل فقط 95 مايكروغرام/ متر مكعب.وطوال الأيام القليلة الماضية، تؤشر مقاييس الهواء في السفارة وبجانب مستويات تلوث اعلى مما يتم تسجيله في الرصافة، الامر الذي قد يعزز من فكرة أن التلوث هو بسبب محطات كهرباء الدورة وكذلك مصفى الدورة.