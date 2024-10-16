الديوانية.. القبض على ٩ مطلوبين بقضايا جنائية مختلفة

وذكرت القيادة في بيان ورد لـ نيوز، أنه "بإشراف مباشر من قبل شرطة محافظة نجاح سلطان، تمكنت قوة من قسم مكافحة الاجرام في بأمرة مدير القسم وعدد آخر من الضباط والمنتسبين من إلقاء القبض على ٩ مطلوبين بقضايا جنائية تتعلق بالقتل والسرقة".وأشارت الى ان "ذلك يأتي في ظل قامت بها لملاحقة المطلوبين، عن طريق نشر المفارز بعد التعرف على محل تواجد الأشخاص المطلوبين".