وفقا لتوجيهات رئيس الوزراء.. الوحش الآلي يتحرك في بغداد (صور)

نيوز – محلي

أعلنت قيادة عمليات بغداد، اليوم الأربعاء، عن غلق وازالة 30 موقعا لصهر المعادن "الكور" في منطقة "بستان سامي" شرقي .

وقالت القيادة في بيان ورد لـ نيوز، انه "تنفيذاً لتوجيهات القائد العام للقوات المسلحة، واستكمالاً لعمليات غلق وازالة الصهر (المرحلة الثالثة)، تمكنت قطعاتنا الأمنية في الفرقة الخامسة شرطة اتحادية بالإشتراك مع مفرزة من (دوائر البلدية، دائرة بيئة/بغداد) من غلق وازالة 30 موقعا لصهر المعادن "الكور" في منطقة بستان ضمن قضاء الزوراء شرقي العاصمة".

وأضافت ان "ذلك جاء لعدم وجود موافقات اصولية (إنشائها بشكل عشوائي) ولما تسببه من ضرر على صحة وسلامة المواطنين وتلوث بيئي نتيجة انبعاث الروائح والغازات منها لتلك المناطق".