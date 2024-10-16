حريق يلتهم "مول" تجاري في بغداد

نيوز – محلي

افاد مصدر امني، اليوم الأربعاء، بأن حريقا التهم "مول" تجاري .

وقال لـ نيوز، ان "حريقا نشب داخل مول الساعة في منطقة بغداد، ما أدى الى الحاق اضرار مادية دون تسجيل خسائر بشرية حتى الان".

وأضاف ان "فرق الدفاع المدني توجهت لمكافحة الحادث "، لافتا الى ان "المعلومات الاولية تشير الى ان اسباب الحادث نتيجة تماس كهربائي".