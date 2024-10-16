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حريق يلتهم "مول" تجاري في بغداد
محليات
2024-10-16 | 13:03
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
11,111 مشاهدة
السومرية
نيوز – محلي
افاد مصدر امني، اليوم الأربعاء، بأن حريقا التهم "مول" تجاري
غربي
بغداد
.
وقال
المصدر
لـ
السومرية
نيوز، ان "حريقا نشب داخل مول الساعة في منطقة
الغزالية
غربي
بغداد، ما أدى الى الحاق اضرار مادية دون تسجيل خسائر بشرية حتى الان".
وأضاف ان "فرق الدفاع المدني توجهت لمكافحة الحادث "، لافتا الى ان "المعلومات الاولية تشير الى ان اسباب الحادث نتيجة تماس كهربائي".
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