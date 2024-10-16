حادث تصادم مميت و4 اصابات غالبيتها نساء في البصرة

نيوز – محلي

أصيب أربعة اشخاص غالبيتهم نساء، اليوم الأربعاء، اثر حادث تصادم في .

وقال مراسل نيوز، ان "عجلة صالون اصطدمت كبيرة على طريق – المربد في البصرة، ما أدى الى تحطم الصالون واصابة ثلاث ورجل بعمر 65 عاما بجروح خطرة".

وأضاف انه "تم نقل المصابين على الفور الى قريب لتلقي العلاج"، دون ذكر المزيد من التفاصيل.