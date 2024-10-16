عاصفة ترابية في صلاح الدين

ضربت عاصفة ترابية، مساء الأربعاء، محافظة الدين.

وقال مراسل السومرية، إن عاصفة ترابية تدخل أجواء محافظة صلاح الدين. وأضاف مراسلنا أن شهدت عاصفة خفيفة. وتشهد ومحافظات عراقية عدة بين مدة وأخرى، عواصف ترابية تتسبب بحالات اختناق لمواطنين وحجب الرؤية في الأماكن والشوارع العامة.

وتشهد ومحافظات عراقية عدة بين مدة وأخرى، عواصف ترابية تتسبب بحالات اختناق لمواطنين وحجب الرؤية في الأماكن والشوارع العامة.