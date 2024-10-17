حركة خفيفة في الجادرية وسريع القادسية اليوم.. قائمة شاملة بازدحامات بغداد الان

نيوز-محليات





تنشر نيوز، موقفا شاملا لحركة المرور في شوارع صباح اليوم الأربعاء، حيث جاءت خارطة الازدحامات خفيفة نوعا ما وتركزت في مناطق محددة دون غيرها.





وجاءت خارطة الازدحامات كالاتي:



جسر وساحة الطابقين



ازدحامات متقطعة كرادة خارج بين ساحة التحريات وساحة الطابقين



جسر وسريع الدورة لغاية نزلة محمد القاسم



مجسر الأمانة ومجسر العلوية ومجسر الربيعي



محمد القاسم مرور بطيء من الجسر العنكبوتي لغاية الجملة العصبية



مجسر قرطبة ونفق الباب



النضال وسعد بن ابي وقاص والسعدون في المربع بين ساحة الواثق وساحة الفردوس



أبو نؤاس وكرادة داخل من حدائق أبو نؤاس لغاية الجسر المعلق



محمد القاسم من نفق النداء الى مجسر قرطبة



نفق العلاوي وشارع حيفا



يافا ونفق الزيتون



الرشيد وشارع الجمهورية والشورجة



باب المعظم بالكامل



الشيخ عمر













وجاءت خارطة الازدحامات كالاتي:جسر وساحة الطابقينازدحامات متقطعة كرادة خارج بين ساحة التحريات وساحة الطابقينجسر وسريع الدورة لغاية نزلة محمد القاسممجسر الأمانة ومجسر العلوية ومجسر الربيعيمحمد القاسم مرور بطيء من الجسر العنكبوتي لغاية الجملة العصبيةمجسر قرطبة ونفق البابالنضال وسعد بن ابي وقاص والسعدون في المربع بين ساحة الواثق وساحة الفردوسأبو نؤاس وكرادة داخل من حدائق أبو نؤاس لغاية الجسر المعلقمحمد القاسم من نفق النداء الى مجسر قرطبةنفق العلاوي وشارع حيفايافا ونفق الزيتونالرشيد وشارع الجمهورية والشورجةباب المعظم بالكاملالشيخ عمر