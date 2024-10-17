إعفاء وتخفيض.. التعليم تزف بشرى لحفظة القرآن الكريم

الوزارة ذكرت في بيان ورد للسومرية نيوز، ان الوزير، وافق على إعفاء من حفظة القرآن الكريم المقبولين ضمن قناة الحكومي الخاص الصباحي من الأجور الدراسية وتخفيض 50% من أجور دراستهم المسائية.وأضاف البيان، ان ذلك يأتي التزاما وتأكيدا ودعما لفئة من حفظة القرآن الكريم واستنادا إلى الصلاحيات المخولة بموجب التشريعات النافذة حيث تضمن القرار إعفاء المقبولين والمستمرين ضمن قناة الحكومي الخاص الصباحي من الأجور الدراسية وتخفيض50% من الأجور الدراسية للطلبة المقبولين في الدراسة المسائية.