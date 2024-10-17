أصحاب مصافي ومعامل الاسفلت المؤكسد يناشدون السوداني

وبحسب مقطع مصور حصلت عليها نيوز، قالوا في بيان، "نحن أصحاب مصافي ومعامل الاسفلت المؤكسد المعاملة في نبارك جهود حكومتكم الموقرة في دعم ورعاية القطاع الصناعي الخاص وحركة الاعمار في بلدنا العزيز".واضافوا، "كان لمشاريعنا الدور المهم في توفير مادة الاسفلت المؤكسد لهذه المشاريع ولبقية الصناعات التحويلية الأخرى وتوفير مادة الكاز للمولدات الاهلية والمضخات الزراعية في عموم البلاد ولمختلف القطاعات الأخرى ألا ان صدور قرار تعديل الأسعار لمادة النفط الأسود والكميات المجهزة ورفع الدعم الحكومي عن هذه المشاريع ومعاملتها وفق أسعار البورصة العالمية كان سببا في توقف عمل لهذه المشاريع البالغ عددها 62 شركة مصفاة ومعمل لإنتاج الأسفلت المؤكسد نتيجة انعدام الجدوى الاقتصادية لها وتعرضها لخسائر مالية تصل نسبة 100%، ما تسبب بانعدام وارتفاع أسعار مادة الاسفلت المؤكسد والكاز وشحته في الأسواق المحلية وتسريح عشرات الالاف من العاملين في هذه المعامل وتأثير ذلك التوقف على عمل المصافي الحكومية وانخفاض مستوى انتاجها".وبينوا، "السيد دولة رئيس الوزراء المحترم، ان معاملنا هي جزء من الاعمار وان توقفها كان لأسباب خارج عن ارادتها نتيجة انعدام الجدوى الاقتصادية لعملها، خاصة وان هذه المعامل مؤسسة بموجب موافقات صادرة من وزراتي النفط والصناعة، ونأمل بتدخل سيادتكم لإنصافنا وإعادة الدعم الحكومي لهذه المشاريع وذلك لضمان توفير مادة الكاز والأسفلت".