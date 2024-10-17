حادث دهس مروع ينهي حياة طالبة في النجف (فيديو)

وبحسب الفيديو الذي اطلعت نيوز عليه، فقد وقع "حادث دهس امام ثانوية الفيروز للبنات في طريق البوحداري شرق النجف، ما أدى الى مصرع طالبة مدرسة كانت تحاول عبور الشارع".وقال مراسل نيوز، ان "هذا الطريق فيه مشاكل كثيرة وخرجت تظاهرات كثيرة من اجل اصلاحه بسبب كثرة الحوادث المميتة التي وقعت عليه".