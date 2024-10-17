التربية تفتح تحقيقا في مقتل طالب على يد زميله في نينوى

وقالت الوزارة في بيان ورد لـ نيوز، ان "وفدا وزاريا رفيع المستوى وصل الى للوقوف على ملابسات حادث مقتل احد طلبتها".وأضافت: "قدم وفد وزاري رفيع المستوى برئاسة الوزارة للشؤون الفنية حسين صبري اللامي التعازي والمواساة نيابة عن وزير التربية الى عائلة الطالب المغدور محمد صباح محمد بعد حادثة مشاجرة جرت في ساحة مدرسة الفارس المسائية اودت بحياة الفقيد على يد احد زملائه في يوم أمس".وأشارت الوزارة الى ان "الوفد فور وصوله بدء بفتح تحقيق عاجل للوقوف على ملابسات الحادثة الأليمة لاتخاذ أقصى العقوبات بحق المقصرين في اداء واجباتهم الإدارية".كما شدد الوفد الزائر بحسب البيان "على أهمية الالتزام بالتوصيات الوزارية المتضمنة تواجد مراقب في ساحات الانتشار المدرسية ومتابعة اثناء أوقات استراحتهم مع بث رسائل التوعية والتثقيف بين والتلاميذ وبيان أهمية السلم والسلام والامان حرصاً وحفاظاً على صحتهم النفسية والبدنية".