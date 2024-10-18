بالصور.. مراكز الاقتراع تفتح ابوابها لبدء التصويت الخاص لانتخابات برلمان كردستان

وذكر شبكة مراسلو نيوز أن "مراكز الاقتراع فتحت أبوابها صباح اليوم، أمام الناخبين للتصويت الخاص في انتخابات برلمان في جميع محافظات الإقليم وعدد من المحافظات الاخرى بينها بغداد".جاء ذلك بعدما انهت مفوضية جميع الاستعدادات الخاصة بالعملية الانتخابية.