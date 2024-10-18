من داخل مراكز اقتراع انتخابات برلمان إقليم كردستان.. صور

جاء ذلك بعدما فتحت المراكز صباح اليوم الجمعة، ابوابها أمام التصويت الخاص استعدادا لانتخابات برلمان .

وذكر شبكة مراسلو نيوز أن "المراكز فتحت أبوابها في جميع محافظات الإقليم وعدد من المحافظات الاخرى بينها بغداد".

وذكرت مفوضية في وقت سابق انهاء جميع الاستعدادات الخاصة بالعملية الانتخابية.