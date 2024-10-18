آمر الفوج الثالث باللواء الرئاسي: عملية الانتخابات تسير بانسيابية ولم نسجل اي خرق

نيوز – محلي

اكد آمر الفوج الثالث باللواء لرئاسة الجمهورية العقيد هردي غريب سعيد، اليوم الجمعة، ان عملية انتخابات برلمان اقليم تسير بانسيابية، مبينا انه لم يتم تسجيل اي خرق.

وقال سعيد للسومرية نيوز، ان "أبواب مراكز الاقتراع لانتخابات برلمان فتحت صباح اليوم للتصويت الخاص"، مبينا ان "عملية تسير بشكل سلس".

وأضاف ان "اختيار المنتسبين يتم بكل حرية وانسيابية دون أي ضغوط"، لافتا الى انه "لم يتم تسجيل أي خرق حتى الان".

وذكر ان "موظفي المفوضية يحددون وفقا لانتماء المنتسب، وبعد ذلك فان للمنتسب الحرية المطلقة لاختيار مرشحه".