هل سجلت أجهزة التصويت الخاص لانتخابات برلمان كردستان خللاً فنياً؟

نيوز – محلي

اعلن مدير انتخابات الكرخ صدام الدليمي، اليوم الجمعة، عدم تسجيل أي خلل فني في أجهزة الاقتراع حتى .

وقال الدليمي لـ نيوز، ان "المفوضية باشرت صباح اليوم بالاشراف على انتخابات التصويت الخاص للدورة السادسة لبرلمان كردستان"، مبينا ان "الإجراءات جيدة جدا وهناك انسيابية عالية".

وأضاف "لم نسجل أي خلل فني في أجهزة الاقتراع حتى في الكرخ".

فيما ذكر مدير إعلام انتخابات الرصافة خابط لـ نيوز، ان "مراكز الاقتراع ستغلق أبوابها في الساعة السادسة وتبدأ ارسال النتائج عبر الـRTS ومن ثم اجراء العد والفرز اليدوي والمطابقة مع الارسال الالكتروني لترسل بعدها النتائج الى المكتب الوطني".

وذكر ان "التصويت العام سيكون يوم الاحد المقبل الموافق الـ20 من الشهر الحالي"، موضحا ان "اعلان النتائج سيكون بعد 24 ساعة من التصويت العام أي الاثنين المقبل".