أول خرق في التصويت الخاص لانتخابات برلمان كردستان

نيوز – محلي

اعلن مراقب للعملية الانتخابية لبرلمان إقليم اوميد محمد صالح، اليوم الجمعة، عن تسجيل خروقات في التصويت الخاص للانتخابات.

وقال لـ نيوز، ان "العملية الانتخابي تجري بشكل افضل من السابقة"، مبينا ان "هناك بعض الخروقات وهو ادخال الهواتف النقالة لمركز الاقتراع وخاصة بمركز اقتراع شيرين بالسليمانية".

وأضاف ان "ذلك مخالف لقانون المفوضية"، لافتا الى انه "لا يوجد منع من قبل المسؤولين في مراكز الاقتراع على ادخال الهواتف".

وذكر ان "هذا الاجراء غير قانوني ويجب منع دخول الهواتف النقالة الى مراكز الاقتراع"، لافتا الى ان "هناك ضغوط على بعض المنتسبين للتصويت لصالح مرشحي الحزب الحاكم في الإقليم".

واعرب عن امله ان "تنتهي بشكل افضل وفق ما يتمناه المواطن الكردي".