رسميا.. العراق يودع موجة الحر ودرجات ثلاث محافظات دون الـ30 مئوية

نيوز – محلي

توقعت هيئة الانواء الجوية، اليوم الجمعة، تصاعداً للغبار مع استمرار انخفاض درجات الحرارة.



وقالت في بيان ورد لـ نيوز، ان "طقس يوم غد السبت سيكون على العموم صحوا مع بعض الغيوم ودرجات الحرارة تنخفض قليلا"، مبينة ان "طقس يوم الاحد سيكون صحوا الى غائم جزئي في المنطقتين الوسطى والجنوبية وغائم جزئي الى غائم في المنطقة الشمالية، ودرجات الحرارة تنخفض قليلا، فيما تنشط رياح مسببة تصاعد للغبار".

وأضافت ان "طقس الاثنين المقبل سيكون صحوا مع بعض الغيوم في المنطقتين الوسطى والجنوبية مع تصاعد غبار، وغائم في المنطقة الشمالية ودرجات الحرارة تنخفض قليلا في المنطقتين الوسطى والجنوبية ومقاربة في المنطقة الشمالية وتنشط رياح مسببة تصاعد للغبار"، مشيرة الى ان "طقس يوم الثلاثاء المقبل سيكون على صحوا ودرجات الحرارة مقاربة لليوم السابق كما تنشط رياح مسببة تصاعدا للغبار".

وتابعت ان "درجات الحرارة ستسجل ليوم غد السبت في البصرة وذي قار والمثنى والنجف والديوانية 36 مئوية وفي ميسان 35 مئوية، اما في بغداد ستكون 32 مئوية".

وأضافت ان "درجات الحرارة ليوم غد في السليمانية 23 ودهوك 27 مئوية وفي أربيل ونينوى 28 مئوية".