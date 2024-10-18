اثناء الواجب.. انتحار منتسب في واسط

نيوز – امني

افاد مصدر امني، اليوم الجمعة، بأن منتسبا اقدم على الانتحار اثناء الواجب في .

وقال لـ نيوز، ان "منتسبا في انتحر من خلال اطلاق على نفسه من سلاح كلاشنكوف اثناء الواجب، في قضاء الحي بمحافظة واسط". وأضاف ان "الانتحار جاء بسبب تعرضه لظروف نفسية وضغوط خلال العمل".

