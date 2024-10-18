انتخابات كردستان ومخالفات نفط الوسط والروايات المتضاربة بشأن السنوار على نشرة السومرية

# انطلاق عملية التصويت الخاص لانتخابات برلمان اقليم .. ومراقبون يرصدون خروقات بعدد من المراكز# الحيدري يتهم شركتي كار وقيوان بالسيطرة على مصادر تجهيز "الكاز".. ويؤشر مخالفات على نفط الوسط# تفكيك مخطط لتصنيع وتوزيع الكريستال في .. واستهداف مفرزة ارهابية بقصف جوي بين والسليمانية# بروايات متضاربة.. جيش الاحتلال يعلن قتل رئيس حماس يحيى السنوار بعد الاشتباك معه في رفح