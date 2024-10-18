العزم يعزي باستشهاد السنوار ويؤكد مواصلة وقوفه مع الشعب الفلسطيني

وذكر بيان للتحالف ورد لـ نيوز، انه "ببالغ الحزن والأسى، وبقلوب مؤمنة بقضاء الله وقدره، يتقدم العزم بخالص التعازي إلى الأمة والإسلامية وإلى الفلسطيني الشقيق، وإلى كل أحرار وشرفاء العالم، باستشهاد المجاهد البطل يحيى السنوار، رئيس المقاومة الإسلامية “حماس”، الذي قضى حياته مقاوماً للاحتلال ومدافعاً عن حقوق الفلسطيني وعن كرامة الأمة".وأضاف البيان، "لقد فلسطين والأمة برحيل الشهيد يحيى السنوار قائداً شجاعاً ومجاهداً صلباً كرّس حياته للنضال من أجل الحرية والعدالة، ورفض الاستسلام أمام المحتل الغاصب، ورغم أن استشهاده يعد خسارة كبيرة، لكنه سيظل رمزاً لكل الأحرار والمجاهدين في طريق تحرير فلسطين وكل الأراضي المحتلة".وتابع: "يؤكد العزم مواصلة وقوفه مع الفلسطيني الشقيق في نضاله المشروع حتى تحرير أرضه واستعادة حقوقه المسلوبة".