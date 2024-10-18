المفوضية تعلن نجاح التصويت الخاص في كردستان وتنشر نسب المشاركة

وقالت في مؤتمر صحفي تابعته نيوز، ان "التصويت الخاص في انتخابات إقليم نجحت بشكل جيد".وأضافت ان "عدد المصوتين باقتراع إقليم 208521 ناخباً بنسبة 97%".97‎%‎سليمانية97‎%‎98‎%‎حلبجة 96‎%‎