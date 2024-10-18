البصرة.. اعتقال 4 متهمين بتهريب المنتجات النفطية وضبط عجلاتهم

وذكرت القيادة في بيان ورد لـ نيوز، انه "اعتقلت مفارز شرطة الطاقة التاسع في محافظة (4) متهمين وضبط عجلاتهم المُعَدة لتهريب المنتجات النفطية لوجود مخالفات عدة".وأضافت، انه "تم إيداعهم التوقيف مع حجز العجلات استكمالاً للتحقيقات وفقاً للقانون رقم (41) لسنة (2008) والخاص بمكافحة تهريب النفط ومشتقاته".