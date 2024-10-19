أجواء خريفية وحرارة عشرينية.. البرد على الأبواب

نيوز – محلي

توقعت هيئة الانواء الجوية، اليوم السبت، تصاعداً للغبار مع استمرار انخفاض درجات .

وقالت في بيان ورد لـ نيوز، ان "طقس يوم غد الاحد سيكون على العموم صحوا مع بعض الغيوم ودرجات تنخفض قليلا مع تصاعد للغبار"، مبينة ان "طقس يوم الاثنين في المنطقتين والشمالية سيكون غائم جزئي وصحوا بالمنطقة الجنوبية ودرجات مقاربة لليوم السابق فيما تنشط رياح مسببة تصاعد للغبار".

وأضافت ان "طقس الثلاثاء المقبل سيكون صحوا مع بعض الغيوم في المنطقتين والجنوبية وصحو في المنطقة الشمالية ودرجات مقاربة لليوم السابق"، مشيرة الى ان "طقس يوم الاربعاء المقبل سيكون على صحوا ودرجات مقاربة لليوم السابق في المنطقتين والشمالية وتنخفض قليلا في المنطقة الجنوبية".

وتابعت ان "درجات ستسجل ليوم غد الاحد في البصرة وميسان 37 وفي ذي قار 35، اما في بغداد ستكون 30 مئوية".

وأضافت ان "درجات ليوم غد في السليمانية 25 ودهوك 21 مئوية وفي أربيل 24 مئوية".