بالأرقام.. الصناعة الدوائية بعد تبني الحكومة دعم توطينها في العراق

نيوز – محلي

اعلن لرئيس مجلس الوزراء، اليوم السبت، ان الصناعة الدوائية بعد تبني الحكومة دعم توطينها في .

(18) مصنعاً دوائياً قيد الإنشاء حالياً، وصلت الى مراحل مختلفة، بعضها تم بنسبة 98%.



( 76 ) طلباً جديداً من قبل القطاع الخاص لإنشاء مصانع جديدة للأدوية والمستلزمات الطبية، باستخدام التكنولوجيا الحديثة.



عدد المصانع الدوائية لغاية نهاية عام 2022 كان (24) مصنعاً منذ اقامة اول مصنع في عام 1956، بما فيها شركة ادوية سامراء، وكانت تعمل بطاقات متدنية، وتغطي بحدود 10% من حاجة البلد للأدوية.



عدد العقود مع وزارة لعام 2023، بلغت 554 عقداً، بمبلغ 408 مليار دينار، و 251 عقدا ( لغاية اليوم من عام 2024 )، بمبلغ 454 مليار دينار، مقارنة بعقود عام 2022 التي بلغت (144) مليار دينار فقط.



( 1212 ) دواء، جرى تسجيلها بصناعة وطنية ، لغاية نهاية عام 2022.



تضاعف عدد الأدوية المسجلة بصناعة وطنية، والمنتجة من قبل المصانع الوطنية بعد برنامج توطين الصناعة الدوائية، ووصل العدد الى ( 1725) دواء، اشتملت على أدوية جديدة تنتج لأوّل مرّة، منها:



( 28 ) دواء لمعالجة ارتفاع ضغط الدم.

( 28 ) دواء لمعالجة مرض السكري من النوع الثاني.

( 24 ) نوعاً من المضادات الحيوية.

( 14 ) مضاداً حيوياً، إضافة الى أدوية جرى تسجيلها لأوّل مرّة.





البدء بنقل التكنولوجيا لأدوية مهمة:

(8) ادوية من نوع بايوسملر لمعالجة الامراض النادرة.

(18) نوعاً لأدوية معالجة السرطان.

تجاوزت نسبة تغطية الأدوية المنتجة محلياً 35% مقارنة بـ 10% عند بدء برنامج التوطين.