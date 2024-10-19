ذي قار.. صدامات بين الأمن والمتظاهرين في ساحة الحبوبي (فيديو)

وقال لـ نيوز، إن "صدامات وقعت بين القوات الأمنية والمتظاهرين في الحبوبي وسط الناصرية مركز محافظة ذي قار".وفي وقت سابق من اليوم، نظم المئات من الأشخاص تظاهرة، وسط محافظة للمطالبة بإطلاق سراح عدد من المعتقلين.وتجددت هذه التظاهرة، بعد أن خرج يوم أمس أكثر من 3 آلاف متظاهر للمطالبة بإطلاق سراح عدد من المعتقلين، قبل أن تنتهي التظاهرة بعد استخدام القوات الأمنية قنابل مسيلة للدموع.