التعليم تحدد موعد إعلان نتائج القبول المركزي في الجامعات والكليات الحكومية

وذكرت الوزارة، وفق الوكالة الرسمية، تابعته نيوز، إن "يوم غد الاحد سيتم عن نتائج المركزي للعام الدراسي 2024/ 2025".وأضافت أن "النتائج ستعلن عبر مؤتمر صحفي سيحضر خلاله وزير العالي والبحث العلمي نعيم العبودي".