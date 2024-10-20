تنبؤات بموسم مطري "أقل" من الماضي.. والعراق يرفع الاعتماد على المياه السطحية بدلا من الجوفية

وقال ذياب، إنَّ "التوقعات تُشير إلى أنَّ هطول الأمطار خلال الحالي سيكون أقلَّ من نظيره للعام الماضي بنسب محدَّدة".وأشار إلى أنَّ "الخزين المائي الاستراتيجي للعام الحالي أفضل من سابقه بمقدار عشرة مليارات متر مكعب"، مبيِّناً أنَّ "وزارته نجحت بتأمين الريَّة الأولى لمحصول الحنطة للموسم الحالي".وبتحليل هذا التصريح، فهذا يعني ان الخزين المائي ارتفع الى الضعف، فبينما كان بين 10 و7 مليار متر مكعب، فأنه ارتفع الى بين 17 الى 20 مليار متر مكعب، ما يعني انه ارتفع بنسبة حوالي 100%.وتظهر الخطة الزراعية لهذا العام، ان ارتفاع الخزين تسبب بارتفاع المساحة المروية بالمياه السطحية الى 2 مليون دونم، ارتفاعا من 1.5 مليون دونم العام المضي، أي انه تم رفع نسبة الاعتماد على المياه السطحية بأكثر من 30%، بالمقابل تم تقليل مساحة الاعتماد على المياه الجوفية من 4 ملايين العام الماضي الى 3 ملايين هذا العام أي تقليل ماسحة الاعتماد على المياه الجوفية بنسبة 25%.