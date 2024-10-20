لليوم الثالث تواليا.. تجدد التظاهرات في ذي قار (صور)

تجددت التظاهرات لليوم الثالث على التوالي في محافظة ذي قار، اليوم الاحد، للمطالبة بإقالة شرطة وإطلاق سراح المعتقلين.





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وقال مراسل نيوز، ان "محافظة شهدت تجدد التظاهرات في الحبوبي لليوم الثالث على التوالي مطالبين بإقالة شرطة وإطلاق سراح المعتقلين".ادناه: