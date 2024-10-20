ما علاقة الوقف السني بمزارع التمور في الاردن؟

نيوز – محلي

أصدر الوقف السني، امرا إداريا بإيفاد تسعة موظفين الى الأردن لتعلم التمور.

وبحسب وثيقة صادرة عن الوقف نشرت في التواصل الاجتماعي واطلعت عليها نيوز، انه "استنادا الى الامر الديواني، والصادر من الديني والثقافي، نوفد المدرج اسماؤهم ادناه الى الاردنية الهاشمية لغرض زيادة مزارع التمور والاستثمارات الزراعية والاطلاع على المشاريع الخاصة".

ناشطون انتقدوا هذا القرار الذي اعتبروه انه هدر للمال العام، لكون ان مهام الوقف بعيدة عن التعلم على التمور.

واكدوا ان هو بلد النخيل، فهل من المعقول ارسال وفد يضم 3 فقهاء الى الاردن لتعلم التمور؟، وهل من اختصاص الوقف التمور؟، وأين موقف وزارة الزراعة من ذلك؟

وذكر عدد من الناشطين ان "هذا يعتبر سرقة للمال العام، فبحجة التعلم على التمور يتم ارسال وفد الى الأردن لغرض السفر والاستمتاع بالمال العام، مخاطبين هيئة ولجنة النزاهة بالتدخل وفتح تحقيق في هذا الامر.

وشددوا على "ضرورة وضع حد للفساد الذي بدأ يتوسع بشكل علني وبالمخاطبات الرسمية"، على الرغم من قيام حكومة رئيس الوزراء محمد شياع السوداني بحملة لمحاربته والقضاء عليه واحالة المتورطين به الى المحاكم.