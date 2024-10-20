دائرة المنظمات غير الحكومية تعلن تنفيذ العديد من البرامج الخاصة بـ7 ملفات رئيسية

الرئيسية
البرامج
السومرية نيوز
الرئيسية
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
الفيديو
سياسة
مجالس المحافظات 2023
محليات
خاص السومرية
رياضة
أمن
دوليات
الساحة الفلسطينية
منوعات
للنساء فقط
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
علم وعالم
كورونا اليوم
اقتصاد
الأبراج
Sumer Fm
32
o
بغداد
الاشعارات
البث المباشر
بالصورة
بالصوت
32
o
بغداد
الاشعارات
البث المباشر
بالصورة
بالصوت
الرئيسية
البرامج
السومرية نيوز
الرئيسية
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
الفيديو
سياسة
مجالس المحافظات 2023
محليات
خاص السومرية
رياضة
أمن
دوليات
الساحة الفلسطينية
منوعات
للنساء فقط
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
علم وعالم
كورونا اليوم
اقتصاد
الأبراج
Sumer Fm
البث المباشر
بالصورة
بالصوت
البث المباشر
البرامج
ترفيه
سياسة
مسلسلات
برامج سومر أف أم
رمضان السومرية
برامج سابقة
لقطات
جدول البرامج
التالي
نجوم العلوم - الموسم 16
من
03:30 PM
الى
04:30 PM
LIVE
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
الفيديو
سياسة
محليات
خاص السومرية
أمن
دوليات
منوعات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
للنساء فقط
علم وعالم
رياضة
اقتصاد
اعتقال شخص يتاجر بالعملة الأثرية في صلاح الدين
المزيد
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
إستفتاء
الترددات
اعلن معنا
SUMER FM
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2024 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
الاستفتاءات
الترددات
اعلن معنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر ©
2024 Alsumaria.tv.
جميع الحقوق محفوظة.
البث المباشر
الرئيسية
البرامج
ترفيه
منوعات
مجتمع
رياضة
السومرية Kids
سياسة
مسلسلات
برامج سومر أف أم
رمضان سومر 2024
رمضان السومرية
رمضان 2024
رمضان 2023
رمضان 2022
رمضان 2021
رمضان 2020
برامج سابقة
لقطات
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
الفيديو
سياسة
مجالس المحافظات 2023
محليات
خاص السومرية
رياضة
أمن
دوليات
الساحة الفلسطينية
منوعات
للنساء فقط
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
علم وعالم
كورونا اليوم
اقتصاد
الأبراج
جدول البرامج
تفضيلاتي
حالة الطقس
الاستفتاءات
فريق السومرية
الترددات
اعلن معنا
من نحن
اتصل بنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر ©
2024 Alsumaria.tv.
https://www.alsumaria.tv/uploadImages/DocumentImages/Doc-P-503755-638650383630714698.jpeg
دائرة المنظمات غير الحكومية تعلن تنفيذ العديد من البرامج الخاصة بـ7 ملفات رئيسية
محليات
2024-10-20 | 12:24
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
404 مشاهدة
السومرية
نيوز – محلي
أعلنت دائرة
المنظمات
غير الحكومية في الأمانة العامة لمجلس الوزراء، اليوم الاحد، عن تنفيذ العديد من البرامج الخاصة بـ7 ملفات رئيسية.
وقال مدير عام
الدائرة
اشرف الدهان في بيان ورد لـ
السومرية
نيوز، انه "إيمانًا بحرص
الدولة
على تعزيز دور مؤسسات
المجتمع
المدني ودعمها وتطويرها، بما ينسجم مع الوسائل السلمية لتحقيق أهدافها، اخذت دائرتنا على عاتقها، السعي لتقديم التسهيلات وتبسيط إجراءات عمل
المنظمات
غير الحكومية، لتمكينها وبناء قدراتها عبر استحداث برامج متطورة".
وأضافت ان "الدائرة نفذت العديد من البرامج المتعلقة بالمجتمع المدني في عدة ملفات وأنشطة في
بغداد
والمحافظات، أهمها: التحديات المُناخية، وحقوق الإنسان، واستراتيجية نبذ العنف والتطرف، والسلم المجتمعي، وتعزيز الديمقراطية، والتنمية المُستدامة، وقطاعات
التعليم
والزراعة".
ومن أجل تبسيط الإجراءات المُقدمة إلى المنظمات، أكد الدهان انه "ضمن التوجهات الحكومية، عملنا على تفعيل نافذة إلكترونية وعبر منصة اور لحجز اسم المنظمة فضلا عن برامج لتقديم الفيزا وبرقيات الحركة لتسهيل عمل
المنظمات
فضلا عن التنسيق مع مكاتب شؤون المحافظات، التي بلغ عددها (15) مكتبًا، والعمل تنفيذ مشاريع وبرامج تعنى بملفات التنمية المستدامة (2030) مع وزارة التخطيط، وملف منصة تضامن لدعم المنظمات، وملف العنف الأسري والسياسة الوطنية لمكافحة التسول في العراق، وملف مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية وملف مكافحة غسل الأموال".
وبشأن ملف التغيرات المُناخية ومكافحة التصحر، اكد مدير عام دائرة
المنظمات
ان "الدائرة باشرت بتوجيه
المنظمات
ذات العلاقة، بتفعيل مبادرات التقليل من الانبعاث، لنطلق مبادرة زراعة مليون شجرة وشتلة، وتنظيم ورش عمل توعوية عن التغيرات المُناخية التي تشهدها البلاد في جميع المحافظات، فضلًا عن تفعيل ملف الأنشطة المجتمعية بالتنسيق مع الجهات الحكومية ذات العلاقة، حيث تم إنجاز، افتتاح مستشفى العطاء للإدمان، وافتتاح دار حلم لرعاية الأيتام في مؤسسة البيت العراقي، وتفعيل ملف الإقراض في العراق بمشاركة رابطة المصارف العراقية الخاصة".
وبحسب الدهان فأن "تستمر دائرة
المنظمات
غير الحكومية، بتنفيذ وإنشاء برامج تطوير وتدريب
المنظمات
من أجل تعزيز دورها المجتمعي، وتوسيع نطاق مشاركاتها مع الجهود الخدمية الحكومية، وتعزيز ملاكات
الدائرة
لضمان تنفيذ متطلبات دعم
المنظمات
غير الحكومية".
الجدير بالذكر ان عدد
المنظمات
غير الحكومية المسجلة رسميًا لدى
الدائرة
يبلغ (6284) منها (6102) محلية و (182) أجنبية.
>>
انضم الى السومرية على
واتساب
مواضيع ذات صلة
التعليم تحدد موعد إعلان نتائج القبول المركزي في الجامعات والكليات الحكومية
09:50 | 2024-10-19
توجيهات حكومية جديدة تخص التلوث في بغداد
16:13 | 2024-10-15
خمس جهات حكومية تنفذ عملية امنية كبيرة في الكرادة وسط بغداد
14:28 | 2024-10-14
توجيهات حكومية تخص مشروع مدارس الفرح النموذجية للأيتام في العراق
05:30 | 2024-10-14
منظمات
حكومية
+A
-A
الأكثر قراءة
الآن
48 ساعة
7 أيام
شهر
ماذا حصل في قناة MBC العراق فجر اليوم؟
محليات
42.72%
01:50 | 2024-10-19
ماذا حصل في قناة MBC العراق فجر اليوم؟
01:50 | 2024-10-19
أسعار صرف الدولار في العراق صباح اليوم السبت
اقتصاد
26.09%
03:54 | 2024-10-19
أسعار صرف الدولار في العراق صباح اليوم السبت
03:54 | 2024-10-19
مدرب الأردن يتحدث عن مباراة العراق وجاهزية التعمري: لا نخشى مواجهتهم
رياضة
16.21%
03:50 | 2024-10-19
مدرب الأردن يتحدث عن مباراة العراق وجاهزية التعمري: لا نخشى مواجهتهم
03:50 | 2024-10-19
عطلة في محافظة عراقية غداً
محليات
14.98%
12:36 | 2024-10-20
عطلة في محافظة عراقية غداً
12:36 | 2024-10-20
المزيد
أحدث الحلقات
استديو Noon
الصديق الوفي 20-10-2024 | 2024
07:00 | 2024-10-20
استديو Noon
الصديق الوفي 20-10-2024 | 2024
07:00 | 2024-10-20
Morning Live
السيرك العراقي اليوم اصبح في طي النسيان - حلقة ١٣٦ | الموسم 3
05:00 | 2024-10-20
Morning Live
السيرك العراقي اليوم اصبح في طي النسيان - حلقة ١٣٦ | الموسم 3
05:00 | 2024-10-20
ناس وناس
بغداد سوق الغزل - الحلقة ١٣٣ | الموسم 7
05:00 | 2024-10-20
ناس وناس
بغداد سوق الغزل - الحلقة ١٣٣ | الموسم 7
05:00 | 2024-10-20
طل الصباح
سيرة وائل كفوري - فقرة لازم تختار 20-10-2024 | 2024
00:30 | 2024-10-20
طل الصباح
سيرة وائل كفوري - فقرة لازم تختار 20-10-2024 | 2024
00:30 | 2024-10-20
عشرين
العراق.. عين على ميدان الصراع - الحلقة ٤٠ | الموسم 3
15:00 | 2024-10-19
عشرين
العراق.. عين على ميدان الصراع - الحلقة ٤٠ | الموسم 3
15:00 | 2024-10-19
رحال
اعادة اكتشاف جامع النوري القديم في الموصل - الحلقة ١٩ | الموسم 5
14:30 | 2024-10-19
رحال
اعادة اكتشاف جامع النوري القديم في الموصل - الحلقة ١٩ | الموسم 5
14:30 | 2024-10-19
العراق في دقيقة
19-10-2024 | 2024
13:30 | 2024-10-19
العراق في دقيقة
19-10-2024 | 2024
13:30 | 2024-10-19
منتدى سومر
التسامح 19-10-2024 | 2024
13:00 | 2024-10-19
منتدى سومر
التسامح 19-10-2024 | 2024
13:00 | 2024-10-19
نشرة أخبار السومرية
نشرة ١٩ تشرين الاول ٢٠٢٤ | 2024
12:45 | 2024-10-19
نشرة أخبار السومرية
نشرة ١٩ تشرين الاول ٢٠٢٤ | 2024
12:45 | 2024-10-19
اسرار الفلك
اسرار الفلك مع جاكلين عقيقي من ١٩ الى ٢٥ تشرين الأول ٢٠٢٤ | 2024
03:00 | 2024-10-19
اسرار الفلك
اسرار الفلك مع جاكلين عقيقي من ١٩ الى ٢٥ تشرين الأول ٢٠٢٤ | 2024
03:00 | 2024-10-19
الأكثر مشاهدة
استديو Noon
الصديق الوفي 20-10-2024 | 2024
07:00 | 2024-10-20
استديو Noon
الصديق الوفي 20-10-2024 | 2024
07:00 | 2024-10-20
Morning Live
السيرك العراقي اليوم اصبح في طي النسيان - حلقة ١٣٦ | الموسم 3
05:00 | 2024-10-20
Morning Live
السيرك العراقي اليوم اصبح في طي النسيان - حلقة ١٣٦ | الموسم 3
05:00 | 2024-10-20
ناس وناس
بغداد سوق الغزل - الحلقة ١٣٣ | الموسم 7
05:00 | 2024-10-20
ناس وناس
بغداد سوق الغزل - الحلقة ١٣٣ | الموسم 7
05:00 | 2024-10-20
طل الصباح
سيرة وائل كفوري - فقرة لازم تختار 20-10-2024 | 2024
00:30 | 2024-10-20
طل الصباح
سيرة وائل كفوري - فقرة لازم تختار 20-10-2024 | 2024
00:30 | 2024-10-20
عشرين
العراق.. عين على ميدان الصراع - الحلقة ٤٠ | الموسم 3
15:00 | 2024-10-19
عشرين
العراق.. عين على ميدان الصراع - الحلقة ٤٠ | الموسم 3
15:00 | 2024-10-19
رحال
اعادة اكتشاف جامع النوري القديم في الموصل - الحلقة ١٩ | الموسم 5
14:30 | 2024-10-19
رحال
اعادة اكتشاف جامع النوري القديم في الموصل - الحلقة ١٩ | الموسم 5
14:30 | 2024-10-19
العراق في دقيقة
19-10-2024 | 2024
13:30 | 2024-10-19
العراق في دقيقة
19-10-2024 | 2024
13:30 | 2024-10-19
منتدى سومر
التسامح 19-10-2024 | 2024
13:00 | 2024-10-19
منتدى سومر
التسامح 19-10-2024 | 2024
13:00 | 2024-10-19
نشرة أخبار السومرية
نشرة ١٩ تشرين الاول ٢٠٢٤ | 2024
12:45 | 2024-10-19
نشرة أخبار السومرية
نشرة ١٩ تشرين الاول ٢٠٢٤ | 2024
12:45 | 2024-10-19
اسرار الفلك
اسرار الفلك مع جاكلين عقيقي من ١٩ الى ٢٥ تشرين الأول ٢٠٢٤ | 2024
03:00 | 2024-10-19
اسرار الفلك
اسرار الفلك مع جاكلين عقيقي من ١٩ الى ٢٥ تشرين الأول ٢٠٢٤ | 2024
03:00 | 2024-10-19
اخترنا لك
المفوضية: لم نرصد أي خروق داخل مراكز اقتراع انتخابات برلمان كردستان
13:21 | 2024-10-20
اعتقال شخص يتاجر بالعملة الأثرية في صلاح الدين
13:07 | 2024-10-20
حريق في مستشفى وسط بغداد والدفاع المدني يخلي المرضى
12:51 | 2024-10-20
عطلة في محافظة عراقية غداً
12:36 | 2024-10-20
قبيلة بني مالك تتبرأ من فائق الشيخ علي وشقيقه
11:31 | 2024-10-20
مع قرب انتهاء الانتخابات.. اسايش أربيل تحذر وتتوعد بعقوبات صارمة
10:47 | 2024-10-20
سومر أف أم مباشرة على الهواء
سومر أف أم مباشرة على الهواء
استمع اليها عبر الانترنت، اينما كنت حول العالم
اقتصاد، تكنولوجيا وصحة
اقتصاد، تكنولوجيا وصحة
تابع كلّ جديد
حمّل تطبيق السومرية
إستفتاء
هل ينجر العراق إلى الحرب القائمة بالمنطقة؟
نعم
نعم
كلا
كلا
لا أدري
لا أدري
النتائج تعكس آراء المشاركين وليست قياساً للرأي العام.
النتائج تعكس آراء المشاركين وليست قياساً للرأي العام.
برجك للسنة الجديدة
على السومرية
إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
إشترك
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
إشترك بخدمة التلغرام
تحديثات مباشرة ويومية
إشترك
Softimpact
جدول البرامج
الترددات
بث حي
البرامج
رمضان 2024
ترفيه
رمضان 2023
سياسة
رمضان 2022
السومرية نيوز
سياسة
محليات
خاص السومرية
أمن
دوليات
منوعات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
للنساء فقط
علم وعالم
رياضة
اقتصاد
اتصل بنا
اعلن معنا
فرص عمل
من نحن
تفضيلاتي
حالة الطقس
الأبراج
الاستفتاءات
فريق السومرية
انضم الى ملايين المتابعين
سياسة الخصوصية
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
حقوق التأليف والنشر © 2024 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
الترددات
اتصل بنا
اعلن معنا
المزيد
عرض أقل
البرامج
السومرية نيوز
البث المباشر
SUMER FM
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
تابع قناة السومرية
من نحن
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2024 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.