دائرة المنظمات غير الحكومية تعلن تنفيذ العديد من البرامج الخاصة بـ7 ملفات رئيسية

نيوز – محلي

أعلنت دائرة غير الحكومية في الأمانة العامة لمجلس الوزراء، اليوم الاحد، عن تنفيذ العديد من البرامج الخاصة بـ7 ملفات رئيسية.

وقال مدير عام اشرف الدهان في بيان ورد لـ نيوز، انه "إيمانًا بحرص على تعزيز دور مؤسسات المدني ودعمها وتطويرها، بما ينسجم مع الوسائل السلمية لتحقيق أهدافها، اخذت دائرتنا على عاتقها، السعي لتقديم التسهيلات وتبسيط إجراءات عمل غير الحكومية، لتمكينها وبناء قدراتها عبر استحداث برامج متطورة".

وأضافت ان "الدائرة نفذت العديد من البرامج المتعلقة بالمجتمع المدني في عدة ملفات وأنشطة في والمحافظات، أهمها: التحديات المُناخية، وحقوق الإنسان، واستراتيجية نبذ العنف والتطرف، والسلم المجتمعي، وتعزيز الديمقراطية، والتنمية المُستدامة، وقطاعات والزراعة".

ومن أجل تبسيط الإجراءات المُقدمة إلى المنظمات، أكد الدهان انه "ضمن التوجهات الحكومية، عملنا على تفعيل نافذة إلكترونية وعبر منصة اور لحجز اسم المنظمة فضلا عن برامج لتقديم الفيزا وبرقيات الحركة لتسهيل عمل فضلا عن التنسيق مع مكاتب شؤون المحافظات، التي بلغ عددها (15) مكتبًا، والعمل تنفيذ مشاريع وبرامج تعنى بملفات التنمية المستدامة (2030) مع وزارة التخطيط، وملف منصة تضامن لدعم المنظمات، وملف العنف الأسري والسياسة الوطنية لمكافحة التسول في العراق، وملف مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية وملف مكافحة غسل الأموال".

وبشأن ملف التغيرات المُناخية ومكافحة التصحر، اكد مدير عام دائرة ان "الدائرة باشرت بتوجيه ذات العلاقة، بتفعيل مبادرات التقليل من الانبعاث، لنطلق مبادرة زراعة مليون شجرة وشتلة، وتنظيم ورش عمل توعوية عن التغيرات المُناخية التي تشهدها البلاد في جميع المحافظات، فضلًا عن تفعيل ملف الأنشطة المجتمعية بالتنسيق مع الجهات الحكومية ذات العلاقة، حيث تم إنجاز، افتتاح مستشفى العطاء للإدمان، وافتتاح دار حلم لرعاية الأيتام في مؤسسة البيت العراقي، وتفعيل ملف الإقراض في العراق بمشاركة رابطة المصارف العراقية الخاصة".

وبحسب الدهان فأن "تستمر دائرة غير الحكومية، بتنفيذ وإنشاء برامج تطوير وتدريب من أجل تعزيز دورها المجتمعي، وتوسيع نطاق مشاركاتها مع الجهود الخدمية الحكومية، وتعزيز ملاكات لضمان تنفيذ متطلبات دعم غير الحكومية".

الجدير بالذكر ان عدد غير الحكومية المسجلة رسميًا لدى يبلغ (6284) منها (6102) محلية و (182) أجنبية.