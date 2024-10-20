عطلة في محافظة عراقية غداً

نيوز – محلي

قررت محافظة السليمانية، تعطيل الدوام فيها غدا الاثنين.

وقال مراسل نيوز، ان "إدارة محافظة قررت تعطيل الدوام غداً مع انتهاء انتخابات الإقليم".