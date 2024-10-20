حريق في مستشفى وسط بغداد والدفاع المدني يخلي المرضى

نيوز – محلي

افاد مصدر مطلع، بأن حريقا نشب في وسط بغداد، فيما بدأ الدفاع المدني باخلاء المرضى.

وقال لـ نيوز، ان "حريقا نشب داخل قسم اطفال الانابيب في الاميرات ضمن منطقة الحارثية بالعاصمة بغداد، ما أدى الى الحاق اضرار مادية دون معرفة حجم الخسائر البشرية".

وأضاف ان "فرق الدفاع المدني باشرت بإخلاء المرضى الراقدين في المستشفى".