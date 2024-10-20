المفوضية: لم نرصد أي خروق داخل مراكز اقتراع انتخابات برلمان كردستان

نيوز – محلي

أعلنت مفوضية الانتخابات، اليوم الاحد، عدم رصد أي خروق داخل مراكز اقتراع انتخابات برلمان كردستان.

وقال رئيس الانتخابية القاضي عامر الحسيني في تصريح للوكالة الرسمية تابعته نيوز، "اننا لم نرصد أي خروق تذكر داخل مراكز الاقتراع"، الى "اننا الآن بصدد تسلم الشكاوى بخصوص عملية الاقتراع". وأضافت ان "عصا الذاكرة الخاصة بانتخابات إقليم كردستان ستنقل عبر الطائرة إلى بغداد"، لافتا الى ان "الإعلان الأولي لنتائج انتخابات إقليم كردستان سيكون من والنتائج النهائية من الإقليم".

