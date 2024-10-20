إصابة خمسة عمال بانفجار اسطوانة غاز شرقي بغداد

أفاد مصدر أمني، مساء الأحد، بإصابة خمسة عمال بانفجار اسطوانة غاز شرقي .

وقال في حديث لـ نيوز، إن "اسطوانة غاز انفجرت نتيجة خلل فني داخل احد المخابز ضمن منطقة العبيدي".

وأضاف أن "الانفجار اسفر عن اصابة خمسة عمال بجروح داخل المخبز"، الى "نقلهم الى قريب".