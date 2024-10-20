إقليم كردستان يعطل الدوام يوم غد الاثنين

قررت حكومة إقليم العراق، تعطل الدوام يوم غد الاثنين.



وقالت دائرة الإعلام والمعلومات في حكومة الإقليم في بيان، إنه "تقرر تعطيل الدوام ليوم الاثنين 21 تشرين الأول 2024".

وانطلقت، صباح اليوم الأحد، عملية التصويت العام لانتخابات برلمان إقليم كردستان العراق.