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بعد أيام من "الضباب الدخاني".. بغداد تتخلص من 150 "كورة صهر"
محليات
2024-10-21 | 02:47
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
1,919 مشاهدة
السومرية
نيوز-محليات
كشفت
لجنة
الصحة
النيابية، اليوم الاثنين، اغلاق قرابة 150 موقعا لعمليات "الصهر" أو ما تعرف بـ"كور الصهر" داخل
الاحياء
في
العاصمة
بغداد، والتي يتم استخدامها من قبل العاملين بجمع الاسلاك واستخلاص المعادن منها عبر حرقها وبيعها.
وقال عضو
لجنة
الصحة
والبيئة النيابيَّة باسم الغرابي إن "محافظة
بغداد
اتخذت خطواتٍ جادَّة لمنع عمليات صهر المعادن داخل الأحياء السكنيَّة بعد انتشار الروائح الكبريتيَّة في العاصمة، وإجراءات حكوميَّة صارمة بهذا الشأن".
وأوضح أنه "تمَّ غلق وإزالة ما يقارب الـ150 موقعاً تُستخدم لعمليات الصهر أو ما يُسمى (الكور) داخل الأحياء، مع وجود تنسيق مكثف مع القيادات الأمنيَّة للسيطرة على بعض المواقع التي يتمُّ فيها حرق النفايات والطمر الصحي".
وبيَّنَ عضو
لجنة
الصحة
والبيئة النيابيَّة، أنَّ "المناطق المتأثرة بهذا التلوث هي النهروان، التاجي، النباعي، ومعسكر الرشيد"، بحسب صحيفة
الصباح
الحكومية.
>>
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كور حرق المعادن
تلوث هواء بغداد
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