بعد أيام من "الضباب الدخاني".. بغداد تتخلص من 150 "كورة صهر"

وقال عضو والبيئة النيابيَّة باسم الغرابي إن "محافظة اتخذت خطواتٍ جادَّة لمنع عمليات صهر المعادن داخل الأحياء السكنيَّة بعد انتشار الروائح الكبريتيَّة في العاصمة، وإجراءات حكوميَّة صارمة بهذا الشأن".وأوضح أنه "تمَّ غلق وإزالة ما يقارب الـ150 موقعاً تُستخدم لعمليات الصهر أو ما يُسمى (الكور) داخل الأحياء، مع وجود تنسيق مكثف مع القيادات الأمنيَّة للسيطرة على بعض المواقع التي يتمُّ فيها حرق النفايات والطمر الصحي".وبيَّنَ عضو والبيئة النيابيَّة، أنَّ "المناطق المتأثرة بهذا التلوث هي النهروان، التاجي، النباعي، ومعسكر الرشيد"، بحسب صحيفة الحكومية.