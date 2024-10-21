في بغداد.. معرض خاص بكتابة وخط القرآن الكريم

وتضمن المعرض الذي أقامته دائرة الفنون العامة، بالتعاون مع مؤسسة ابن البواب للفنون الإسلامية تحت عنوان (الخط القرآني) مشاركة 30 خطاطاً من مختلف المحافظات العراقية لكتابة صفحات القرآن الكريم بأيدٍ وروحية عراقية لإنجاز كتابة المصحف الشريف وزخرفته.

واشاد البدراني بـ"مبادرة رئيس محمد شياع السوداني، لتبنيه موسوعة الخط التي ستنطلق قريبا مع منظمة الأسسكو الإسلامية في بغداد، لتكون قِبلةً للخطاطين وعاصمة للخط العربي".

ودعا البدراني الوقفين السني والشيعي الى "تبني طباعة هذه المشاريع وإن كانت بعددٍ محدود من النسخ لتأخذ دوراً مشاركاً في المعارض الدورية، وتحفظ في دور المخطوطات ليكون إسهاماً للخطاطين في هذا المجال".

بدوره، قال ال مدير العام لدائرة الفنون العامة قاسم محسن، إن "هذا المعرض يكتسب أهمية خاصة كونه يعنى بخط المصحف الشريف على يد نخبة مهمة متميزة من الخطاطين تشرفت اناملهم بكاتبة الآيات المباركة التي تحظى بأهمية ومنزلة ومكانة كبيرة لدى جميع العراقيين".