بتهمة المحتوى الهابط.. القبض على التيكتوكر أحمد عبد الله

نيوز – امني

افاد مصدر امني، اليوم الاثنين، بان قوة امنية تمكنت من القبض على التيكتوكر الله في .

وقال لـ نيوز، انه "من خلال جهود المحتوى الهابط في وزارة الداخلية، تمكنت القوات الأمنية ووفق مذكرة قبض قضائية، من القاء القبض على التيكتوكر المدعو (أحمد عبد الله) في محافظة البصرة". وأضاف ان "ذلك جاء بتهمة المحتوى الهابط"، لافتا الى انه "سيتم احالته للقضاء لينال جزاءه العادل".

