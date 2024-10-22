اكثر من 20 شارعاً ومجسراً مزدحماً.. بغداد تختنق بالسيارات

نيوز – محلي

تنشر نيوز، موقفا شاملا لحركة المرور في شوارع صباح اليوم الثلاثاء، حيث جاءت خارطة الازدحامات لتشمل 21 شارعا ومجسرا في .

وجاءت خارطة الازدحامات كالاتي: جسر الطابقين مزدحم جسر الجمهورية مزدحم جسر السنك مزدحم الدورة مزدحم محمد القاسم مزدحم مجسّر الأمانة مزدحم مجسر الربيعي مزدحم المشاتل باتجاه عنتر مزدحم جسر صليخ مزدحم مجسر مزدحم جسر البنوك مزدحم القناة مزدحم جسر الجادرية مزدحم جسر القادسية باتجاه الخضراء مزدحم مجسر الربيع مزدحم الأردن مزدحم دمشق مزدحم تقاطع الرواد مزدحم المنصور مزدحم ساحة الفارس مزدحمة منطقة العلاوي مزدحمة

