خطة حكومية لذوي الإعاقة للأعوام 2025-2027.. تعرف على تفاصيلها

وقالت رئيسة هيئة حقوق ذوي الإعاقة والاحتياجات الخاصة في الوزارة عبد الرحيم إن الخطة تهدف إلى وضع إطار سياسات يضمن احترام حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وتعزيز بيئة شاملة للوصول العادل للتعليم والرعاية والحماية الاجتماعية وفرص التمكين وتحسين إمكانية وصولهم إلى الأماكن العامة ووسائل والمشاركة الكاملة في الحياة الاقتصادية والاجتماعية والثقافية ومعالجة الحواجز التمييزية، إذ ستشارك جميع وزارات كلاً حسب اختصاصه ومهامه بتقديم الخدمة لذوي الإعاقة والاحتياجات الخاصة.وأشارت إلى أهمية الأهداف وتوظيفها تحت مظلة واحدة كون الغاية الأساسية هي خدمة الأشخاص ذوي الإعاقة والاحتياجات الخاصة وصولاً إلى تأهيلهم وإدماجهم في المجتمع.وأضافت أن الخطة الوطنية تتضمن الاهتمام بفئة كبار السن والأيتام لدعمهم وتمكينهم وضمان حقوقهم وأن تسري بخطوات مبنية على خطط مدروسة للأعوام القادمة بالتعاون مع الوزارات ذات العلاقة، لافتة إلى أن هذه الخطة ستنفذ بالتعاون مع منظمة (اليونيسف) وفريق (كامبريدج) التعليمي.وبينت عبد الرحيم أن العمل مستمر لتحديث البرامج التعليمية بالتعاون مع وزارة التربية في المعاهد والدور الإيوائية التابعة لها، بالتزامن مع تنفيذ حملة واسعة لتأهيل هذه الدور والحضانات والمعاهد التي أُعيدت للهيئة بعد فكِّ ارتباطها بالمحافظات، حيث تم تشكيل سبع لجان لمتابعة خطوات التأهيل والتطوير، منوهة بأن الهيئة ملتزمة بتنفيذ الخطة من خلال الأهداف وجعلها قابلة للتنفيذ والتطبيق على أرض الواقع.